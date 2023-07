Trasparenza amministrativa: per gli Oiv domani (3 luglio) è il «d-day» di Marco Berardi e Andrea Ziruolo

L'accreditamento presso l'Anac è prerequisito per accedere all'applicativo web che dovrà essere utilizzato per la rilevazione dell'assolvimento agli obblighi di trasparenza









Con la delibera n. 251 del 13 giugno 2023, Anac ha approvato il "Regolamento per l'accreditamento degli Oiv (Organismi Indipendenti di Valutazione), e degli altri organismi con funzioni analoghe, ai servizi dell'autorità". L'accreditamento, disponibile dal 23 giugno, è volto a migliorare i flussi informativi tra gli Oiv e Anac, al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza in attesa della predisposizione della "Piattaforma centralizzata della trasparenza amministrativa" in corso di realizzazione...