Trento appalta la residenza universitaria Piedicastello per 16,8 milioni

Edilizia universitaria in gara a Trento. L’amministrazione provinciale ha pubblicato il bando per i lavori di realizzazione della residenza Piedicastello - lotto esecutivo 4 - nuovo studentato d’ateneo. Il bando ha un valore di 16.850.277 euro.

Il progetto prevede la realizzazione di 55 alloggi per 200 posti letto, di cui 10 riservati e attrezzati per persone diversamente abili, distribuiti su tre edifici dotati di fondazioni in cemento armato e strutture portanti in legno. Il progetto, che pone grande...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi