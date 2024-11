Trento, impianto di depurazione da 17 milioni a Caldes

Opere ambientali in gara in Trentino. La Provincia autonoma di Trento ha promosso il bando di progettazione esecutiva e realizzazione dell’impianto di depurazione di Caldes, sito in località Ponte Stori. Il bando, dal valore di 17 milioni, rimane aperto fino al 29 novembre.





Autobrennero assegna invece i lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso di tratti saltuari del nastro autostradale tra Affi (Verona) e l’allacciamento con l’autostrada A1 (Modena). ...