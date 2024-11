Trieste, bando da 168,2 milioni per potenziare le infrastrutture portuali

Con un bando dal valore di 168.250.971 euro Invitalia manda in gara l’estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto Franco nuovo nel porto di Trieste.

La procedura, che consiste nell’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, prevede il potenziamento delle infrastrutture di collegamento e, in particolare, la messa in sicurezza permanente (Misp) delle aree oggetto di intervento, la stazione ferroviaria commerciale Nuova Servola, la connessione...

