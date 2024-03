Tripla incognita sui tagli ai dirigenti che non pagano

Occorre chiarire se le disposizioni che impongono il taglio di almeno il 30% dell’indennità di risultato dei dirigenti e dei responsabili in caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento si applica dal 2023 o entra in vigore a partire dal 2024. Si deve inoltre specificare se le amministrazioni possono graduare l’irrogazione di questa sanzione in relazione ai diversi gradi di responsabilità nei ritardi dei pagamenti e se questa disposizione si applica anche ai segretari e ai direttori generali...

