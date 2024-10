Tunnel del Brennero, ostacoli in Germania al collegamento ferroviario

La realizzazione del nuovo corridoio ferroviario del Brennero, nella tratta di accesso nord in territorio tedesco, potrebbe slittare al 2050, secondo quanto riferiscono fonti austriache. La questione è all’ordine del giorno del Bundestag (il parlamento tedesco) e verrà discussa a breve, forse già domani, in un’audizione in commissione parlamentare. Il gruppo Cdu/Csu presente al Bundestag sarebbe orientato a bocciare il tracciato di 54 chilometri che riguarda il passaggio in Baviera dei nuovi binari...

