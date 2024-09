Tunnel Brennero, supporto alla progettazione da oltre 1,3 milioni di euro

Tunnel Base Brennero (Bbt) ha mandato in gara - con procedura aperta e accordo quadro - il servizio da oltre 1,3 milioni di euro per il supporto alla progettazione di un blocco di opere. Il servizio vale esattamente 1.336.500 euro ed è relativo al “supporto qualificato alla progettazione” di una serie di opere: rivestimento e sistemazione definitiva della Galleria di soccorso “NA4”; nuovi cunicoli carrabili e pozzi per il collegamento tra il Cunicolo Esplorativo (Ce) ed i Cunicoli Tecnologici Trasversali...

