Tunnel sottomarino, a Genova via al cantiere Aspi da un miliardo di euro

Al via i lavori per realizzare il Tunnel subportuale di Genova, un’opera da un miliardo di euro di investimento che rappresenta anche il primo tunnel sottomarino mai realizzato in Italia. Non solo: secondo Aspi, l’opera - che prevede lo scavo di due canne lunghe 3,4 chilometri ciascuna con un diametro estero di 16 metri - è anche la più grande del genere in Europa. Lo comunica Autostrade per l’Italia spiegando che «si tratta di un’opera che rappresenta l’eccellenza dell’ingegneria italiana e che ...

