Un «contacommi» per misurare la semplificazione normativa di Antonio Naddeo

La semplificazione normativa è uno dei temi più gettonati nelle campagne elettorali, seconda solo alla digitalizzazione in base ad un’analisi della professoressa Raffaella Saporito della Sda Bocconi. Ma quanto di ciò che viene promesso si traduce in un cambiamento reale? Questa domanda, che rappresenta un dilemma per chi, come me, ha dedicato anni al dipartimento della Funzione pubblica, invita a una riflessione seria e articolata sul tema. Tutti sembrano essere d’accordo: le leggi sono troppe, troppo complesse, troppo farraginose. Ma nonostante le promesse di tagli, abrogazioni e testi unici, la macchina normativa sembra andare solo in una direzione: quella di diventare sempre più intricata. È come una barca che affonda lentamente: mentre ci affanniamo a gettare fuori l’acqua, ne entra sempre più di quella che siamo in grado di eliminare. Un’idea interessante potrebbe essere quella di istituire un contatore che tenga traccia del numero di commi approvati e abrogati. Una sorta di “bilancio normativo” che potrebbe rendere visibile a tutti l’impatto delle decisioni parlamentari. Ma la soluzione non può essere ridotta a un mero esercizio aritmetico. La complessità normativa è innanzitutto un problema strutturale.

Se la barca sta affondando, il problema non è l’acqua che entra: è la barca stessa. Se vogliamo affrontare l’affondamento della barca, dovremmo rivedere la “costruzione” stessa della barca: ovvero, come le amministrazioni sono strutturate e gestite. Un’organizzazione solida facilita le interazioni con cittadini e imprese, indipendentemente dalla complessità normativa. Due fattori chiave possono aiutare nella semplificazione: una migliore organizzazione e una maggiore attenzione al capitale umano. Le competenze e la formazione dei dirigenti e dei funzionari possono fare la differenza, così come una cultura amministrativa centrata sull’efficienza. Con 110mila atti vigenti, senza contare le disposizioni regionali, comunali e la legislazione comunitaria, il panorama normativo è effettivamente intimidatorio. Ma questo non dovrebbe scoraggiarci. La sfida può essere titanica, ma migliorare è possibile. Non è solo un compito per i politici, ma anche dei dirigenti e funzionari pubblici.

Rendere più semplice qualcosa che è nato complicato potrebbe sembrare un’utopia. Ma con l’impegno di tutti - dalla politica, alle amministrazioni, ai cittadini - questa utopia potrebbe avvicinarsi sempre di più alla realtà. Come ha detto Sabino Cassese recentemente: la semplificazione può avere successo soltanto se opera continuamente, producendo i suoi effetti sui crocevia esistenti e sugli incroci nuovi, che ogni giorno vengono introdotti. In sintesi, la semplificazione amministrativa non è uno slogan da campagna elettorale, ma un’urgenza che chiama tutti alla responsabilità. E mentre non esiste una soluzione magica, l’attenzione concentrata sull’organizzazione e sul capitale umano rappresenta un passo nella direzione giusta.