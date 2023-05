Università, personale a corto di formazione digitale di Eugenio Bruno

L'indagine condotta da Codau e Deloitte sull’analisi dei sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane negli atenei italiani









Le università hanno bisogno di potenziare la popolazione manageriale a tutti i livelli. Sia in termini di competenze digital, specialmente in riferimento alla modalità lavorativa ibrida organizzando in modo efficace ed efficiente le attività, distribuendo con coerenza compiti e responsabilità e bilanciando i carichi di lavoro. Sia quanto a competenze soft, sempre più indispensabili per la guida del team nel raggiungimento degli obiettivi, creando coesione e incoraggiando la condivisione di informazioni...