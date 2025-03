Urbanistica, in Senato torna la proposta di legge anti-Soprintendenze

Limitare il peso delle Soprintendenze. Riducendo le loro competenze e rendendo i loro pareri non vincolanti. La proposta della Lega, lanciata qualche settimana fa dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e diventata subito un caso politico, è stata ripresa con un disegno di legge delega, dopo essere stata bocciata in fase di conversione del decreto Cultura. Così, questa settimana si apriranno ufficialmente le audizioni sul testo (As 1372) in discussione in commissione Ambiente a Palazzo Madama...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi