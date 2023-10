Venezia, appalto da 64,2 milioni per ampliare il terminal aeroportuale del Marco Polo di Alessandro Lerbini

La gara, a procedura negoziata, sarà destinata a un massimo di 7 concorrenti invitati da Save









A Venezia nuovo passo in avanti per gli interventi di potenziamento dell’aeroporto Marco Polo. Save ha pubblicato il bando per la realizzazione di opere civili e impiantistiche per l’ampliamento del terminal passeggeri, lotto 2A - fase 1.

L’appalto, dal valore di 64.292.550 euro, è finalizzato all’adeguamento dell’impianto originario dello scalo veneziano ai flussi di traffico passeggeri che vi transiteranno negli anni a venire.



Il progetto prevede l’ampliamento a nord e a sud del terminal dell’aeroporto che rimarrà così il fulcro dell’intero complesso del terminal passeggeri conservando l’immagine architettonica ormai consolidata. L’ampliamento a nord è destinato alla nuova area per i varchi di sicurezza e ai passeggeri Schengen, mentre l’ampliamento a sud è destinato ai passeggeri extra-Schengen.

Il progetto è distribuito su vari livelli, i principali interventi riguardano: la nuova sala imbarchi remoti Schengen, l’ampliamento del corridoio arrivi Schengen al piano mezzanino, il nuovo impianto di smistamento bagagli, l’ampliamento della hall partenze landside e check-in, la realizzazione della nuova zona security, l’ampliamento della sala imbarchi Schengen, la realizzazione di 5 nuovi pontili di imbarco a servizio dei voli Schengen, la realizzazione di nuovi locali impianti al piano secondo, la realizzazione di un fabbricato esterno a nord destinato alla logistica per l’approvvigionamento delle merci e la gestione dei rifiuti, il nuovo livello interrato destinato a funzioni tecniche di supporto all’attività aeroportuale.

La gara, a procedura negoziata, sarà destinata a un massimo di 7 concorrenti invitati da Save. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 7 novembre.