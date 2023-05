Vertici Fitto-ministri sui target di giugno di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Incontri con Giorgetti, Salvini Piantedosi e Valditara su terza rata e revisioni









Per stringere sul Pnrr il ministro Raffaele Fitto mette in programma per oggi un serrato giro di bilaterali con i colleghi più impegnati sulle urgenze del Piano: Matteo Salvini (Infrastrutture), Giancarlo Giorgetti (Economia), Giuseppe Valditara (Istruzione) e Matteo Piantedosi (Interno). Sul tavolo due dossier: la chiusura del negoziato con Bruxelles sullo sblocco della terza rata per chiudere le questioni aperte su concessioni portuali, piani urbani integrati, teleriscaldamento e settore idrico...