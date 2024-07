Ville d’epoca, un’azienda agricola, un faro: dal Demanio bando di concessione lunga per 18 beni

Un’antica torre sul promontorio di Isola Capo Rizzuto in Calabria, un palazzo vicino al Santuario di Caravaggio vicino Bergamo, un faro sull’isola di Levanzo in Sicilia e ville d’epoca in Friuli Venezia Giulia e in Veneto tra i 18 beni che l’Agenzia del Demanio propone in concessione a privati ed enti del terzo settore tramite bandi pubblici pubblicati oggi sul sito istituzionale. Si tratta della prima tranche del 2024 dei bandi di concessione di immobili di proprietà dello Stato in uscita due volte...

