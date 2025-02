Viminale, dal 1° marzo invio della rendicontazione sulle multe stradali 2024

Il ministero dell’Interno ha pubblicato le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi relativi al Codice della Strada per l’anno 2024. La circolare Dait n. 3/2025 stabilisce che la certificazione dovrà essere inviata a partire dal 1° marzo 2025 e conclusa entro le 23:59 del 31 maggio 2025, attraverso l’accesso alla sezione riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, denominata “AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”, ...

