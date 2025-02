Garage ipogeo in zona tutelata, il Tar Catania annulla lo stop della Soprintendenza

La creazione di due posti auto completamente interrati in un’area a tutela paesaggistica non può essere valutata in base a criteri esclusivamente edilizi urbanistici ma in base a criteri di tipo paesaggistico. È questa, in estrema sintesi la conclusione del Tar Catania chiamata a dirimere una controversia originata dal diniego della Soprintendenza alla richiesta di un residente sull’isola di Filicudi di realizzare due posti auto interrati, ricavandoli da un terrazzamento esistente e prevedendo accorgimenti...