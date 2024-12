Welfare aziendale nella Pa, le risorse rientrano nel tetto generale ai fondi Un emendamento veicolato dai relatori alla legge di bilancio in cui si specifica che anche le risorse destinate da ogni ente a questi benefici per i propri dipendenti rientrano nel calcolo del tetto che impedisce ai fondi per il salario accessorio, con piccole eccezioni, di superare i livelli di spesa del 2016