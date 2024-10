White list, iscrizione obbligatoria per ristorazione nelle Rsa e gestione rifiuti

Gli operatori economici che svolgono le prestazioni individuate come ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, come le ditte attive nei settori della ristorazione e della gestione dei rifiuti, devono possedere il requisito di iscrizione nelle white list, anche se non espressamente previsto nella legge di gara. L’obbligo è rimasto valido anche con il nuovo codice appalti. Lo ha chiarito Anac con il parere di precontenzioso n. 407, approvato dal Consiglio dell’11 settembre 2024, riguardante una procedura...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi