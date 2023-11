Zes unica, la Cabina di regia deve assicurare unitarietà e complementarietà di Ettore Jorio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La Zes Unica - a saperla gestire nell’interesse vero del Mezzogiorno - costituirebbe l’occasione a sistema per la rinascita del Sud più depresso. Sempreché venga colta doverosamente e la prevista durata triennale del Piano strategico sia prolungata sino alla reale necessità realizzativa del progetto. Il modo per far sì che si possano conseguire risultati dignitosi e obiettivi di crescita reale. Quelli che fanno la differenza tra il successo di sostanza e quello di forma, cui spesso la politica si...