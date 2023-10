Ztl, stop alle multe a raffica ma occorre fare un ricorso di Silvio Scotti

Il Ddl di riforma limita a una al giorno le infrazioni punibilie introduce tolleranze









Argine alle multe a raffica o altro caso di complicazione aggiunta al Codice della strada e destinata a restare poco fattibile, se non inapplicabile? La domanda nasce dalle regole su infrazioni “plurime” e zone a traffico limitato (Ztl), contenute nel disegno di legge di riforma del Codice che sta per essere esaminato dal Parlamento. Se si approvasse il testo attuale, chiarirebbe in quali casi vale la regola di favore dell’articolo 198 (che, per più violazioni commesse «con la stessa azione» consente di chiudere con un pagamento fino al triplo di quanto previsto per quella più grave, sempreché la somma degli importi dovuti per le singole infrazioni non sia più bassa) e limiterebbe la possibilità di comminare sanzioni seriali in Ztl e altri casi.

Giuridicamente le infrazioni multiple sono un concorso formale di violazioni amministrative (mutuato dal Codice penale), che scatta quando con una medesima azione od omissione un soggetto violi più norme (come chi passa col rosso superando la colonna di veicoli fermi) o commetta più violazioni della stessa disposizione (come chi supera il limite di velocità in un tratto di strada continuo dove siano posizionati diversi rilevatori).

Il Ddl di riforma prevede da un lato che il concorso formale sia applicato solo alle violazioni commesse in «un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale», per limitare certe sentenze che hanno allargato l’ambito del beneficio.

Ma la modifica più importante all’articolo 198 sarebbe quella favorevole agli utenti: l’introduzione dei commi 2-bis e 2-ter farebbe sì che, all’interno delle Ztl con rilevamento delle infrazioni da remoto (tramite telecamere), sia possibile una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche in caso di limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata, nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo. Un freno alle situazioni abnormi di sanzioni multiple sulla base del fatto che il veicolo entra ed esca più volte, anche quando vi è costretto dalla conformazione del perimetro della Ztl e dalla segnaletica.

La novità andrebbe ben oltre: varrebbe per tutte le violazioni degli articoli 6 e 7 del Codice della strada. Un vasto campionario, che va da quelle alle corsie riservate a quelle ai blocchi antinquinamento e ad alcuni segnali.

Il beneficio scatterebbe solo per:

violazioni rilevate senza contestazione immediata al trasgressore, con dispositivi di controllo remoto;

violazioni avvenute nella medesima Ztl o area pedonale o tratto di strada sul quale insiste il divieto;

violazioni commesse tutte in un giorno o in fascia oraria che si prolungasse anche nel giorno successivo.

Nel caso specifico dei controlli da remoto in uscita, le telecamere sarebbero utilizzabili solo in caso di traffico regolare e andrebbero spente per situazioni di traffico che determinino l’involontaria presenza dei veicoli all’interno delle Ztl.

In caso di limiti di tempo alla permanenza nell’area, andrebbe concessa una tolleranza pari al 10% del periodo consentito.

Tutto ciò rimedierebbe ad alcune storture e darebbe più equità, ma rischia di valere per pochi: il concorso formale non può essere riconosciuto direttamente dagli organi di polizia stradale. Il ministero dell’Interno (risposta 14 dicembre 2000, prot. n. M/2413-11) ha affermato che, siccome si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo, in questo «fino» c’è un elemento di discrezionalità che non è di competenza degli agenti, ma della Prefettura. Quindi l’accertatore deve sempre rilevare e notificare le singole violazioni; deve essere l’interessato (trasgressore od obbligato in solido) a ricorrere a Prefettura o Giudice di pace per far applicare il concorso formale.

Unica eccezione potrebbe essere la sanzione unica per giorno di calendario nelle Ztl: qui non appaiono elementi di discrezionalità. Ma i software dei sistemi di controllo andrebbero modificati per associare alla singola targa una sola violazione giornaliera.

Fino all’eventuale legge di riforma complessiva del Codice, resterebbe il beneficio introdotto ad agosto 2022 sui veicoli con cui in 90 giorni sono state commesse almeno quattro infrazioni alla stessa norma sull’idoneità tecnica o amministrativa del mezzo (casi tipici: mancanza di assicurazione o di revisione, rilevata da remoto).