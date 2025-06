A Bardonecchia va in gara il teleriscaldamento per 311,9 milioni

A Bardonecchia al via la gara di parternariato pubblico privato per la progettazione e realizzazione di interventi di revamping della centrale di produzione e l’affidamento in concessione della gestione integrata dell’impianto e del servizio di teleriscaldamento. Il bando, dal valore complessivo di 311.926.000 euro, nasce da una proposta dei promotori Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento ed Ecotermica Servizi.

La Centrale unica di committenza dell’Unione montana Valle Susa, per conto del Comune ...