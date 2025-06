Roma, Anas manda in gara il ponte dei Congressi all’Eur per 218,5 milioni

L’Anas ha pubblicato sulla Gazzetta europea il bando per i lavori di realizzazione del Ponte dei Congressi, della viabilità accessoria, la sistemazione delle banchine del Tevere e l’adeguamento del ponte della Magliana. Il valore stimato dell’intervento è di 218.598.523 euro. Le opere sono finanziate con fondi per Roma Capitale e dai fondi per il Giubileo.



Il Ponte dei Congressi collegherà l’autostrada di Fiumicino e il quartiere dell’Eur. L’obiettivo dei lavori è la riabilitazione di una parte significativa...

