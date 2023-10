A Como l’ex San Gottardo rinasce come Radisson con 30 milioni in due anni di Paola Pierotti

Previste 72 camere, un piano terra permeabile e in connessione con le piazze pubbliche, un bistrot, un lounge bar, un’ampia reception, spa e area gym









A Como l’ex San Gottardo rinasce come Radisson con 30 milioni in due anni.

Secondo indiscrezioni parliamo di un’operazione da 30 milioni di euro, per 72 camere, un piano terra permeabile e in connessione con le piazze pubbliche, un bistrot, un lounge bar, un’ampia reception, una spa e un’area gym. In copertura, con vista sul lago, è previsto un ristorante gourmet.

Due anni di lavori e il nuovo Radisson sarà realtà. «Nei prossimi cinque anni – racconta Mauro Vinci, vicepresident business development Italy Radisson Hotel Group – arriveremo ad un’offerta di 10 strutture nel nostro Paese. Oggi quelle operative sono sei, da Milano a Roma, passando per Cortina e Firenze, a cui si aggiungerà presto quella di Como. Le prossime le stiamo finalizzando a Napoli e nelle isole». La prima apertura, in ordine di tempo, sarà una seconda a Roma, in via delle Botteghe Oscure dopo Palazzo Montemartini, davanti alla stazione Termini.

Radisson – nata in Scandinavia e in Europa dove mantiene un ottimo posizionamento – è parte del gruppo Jin Jiang (che vede in prima linea il governo cinese), conta oltre 10mila strutture in Cina e ha forte presenza tra mondo asiatico e Middle east, con un’ampia pipeline di sviluppo in Africa.

«Como è una location super richiesta negli ultimi anni, simbolo del lusso e dell’offerta italiana. Abbiamo trovato un partner affidabile con cui negoziare l’operazione – racconta Mauro Vinci – e riusciremo a portare un marchio 5 stelle internazionale in quest’area del lago».

Alla buona riuscita del dialogo tra imprenditori locali e player internazionali, ha contribuito Fabio Basile di Nomade, società di consulenza per gli sviluppi real estate nell’hospitality, che aggiunge «questo immobile è stato per anni un’occasione mancata nel centro storico della città di Como. Nel tempo si è valutato anche un cambio di destinazione d’uso con un mix funzionale, negozi, uffici e residenze, ma con l’ingresso di una famiglia di imprenditori con maturata esperienza nel mondo dell’hotellerie, si è optato per la rigenerazione».

Il recupero dell’ex San Gottardo ricorda l’operazione fatta a Milano rigenerando il palazzo del Touring Club, «un immobile d’epoca, con il fascino di una struttura che è espressione dell’organizzazione turistica, dentro il quale si respira l’idea del viaggio – racconta Vinci –. A Como restituiremo alla città quello che è stato un albergo di riferimento».

Una sfida per la città visto che quest’anno, secondo la lista The World’s 50 Best Hotels, votata da 580 esperti di hotel anonimi, il migliore al mondo è risultato l’hotel Passalacqua di Moltrasio, un luxury boutique hotel in una villa del XVIII secolo con vista lago che ha surclassato il Rosewood di Hong Kong e il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River.