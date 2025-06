Impossibile invocare il terzo condono per i portici in area vincolata

Il portico è un elemento edilizio coperto, posto sempre al pian terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, ed aperto su uno o più lati verso i fronti esterni del fabbricato. Se in un immobile vengono realizzati portici prima inesistenti, è di ogni evidenza che il prospetto dell’edificio cambia in modo sostanziale. Ma se l’intervento in parola viene posto in essere in difformità alla vigente normativa edilizia, e per giunta in zona vincolata, sarà condonabile? No, secondo la sentenza...

