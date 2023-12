A Fincantieri contratto Siot-Tal da 44,4 milioni per il Terminale Marino di Trieste

L’operatore Siot-Tal, attivo sul porto di Trieste, investirà 44,4 milioni di euro per il potenziamento del Terminale Marino, affidando l’appalto a Fincantieri Infrastructure Opere Marittime (società controllata da Fincantieri Spa). Lo comunica la società in una nota spiegando che l’intervento riguarderà entrambi i pontili Siot utilizzati per l’ormeggio delle petroliere in fase di discarica e rappresenta «il singolo investimento più significativo nella storia di Siot-Tal».

L’intervento, tra le altre...