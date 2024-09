A Icm l’appalto per la diga di Monti Nieddu in Sardegna

Aggiudicato l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per completare la diga di Monti Nieddu, a 20 chilometri da Cagliari in Comune di Sarroch, per 163 milioni di euro. L’ammontare complessivo comprende 89,5 milioni di euro per i lavori e la progettazione, 40 milioni per somme a disposizione dell’amministrazione e circa 33,5 milioni già spesi nei precedenti appalti tra il 1998 e il 2019. A portare avanti le opere, il cui inizio è programmato per l’autunno del 2025, è l’impresa Icm. ...

