Autostrade appalta il miglioramento delle opere d’arte a Bologna per 60 milioni

Autostrade per l’Italia manda in gara i lavori di manutenzione, miglioramento e adeguamento delle opere d’arte ricadenti nelle tratte autostradali della direzione di tronco di Bologna. La gara, dal valore complessivo di 60 milioni, è suddivisa in tre lotti da 16, 20 e 24 milioni. E’ consentita la partecipazione a tutti i lotti ma ogni concorrente potrà aggiudicarsene uno solo. L’avviso rimane aperto fino al 24 settembre. I contratti, della durata di 4 anni, partiranno dal 1° giugno 2026.



