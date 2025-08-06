A4, Consorzio Eteria realizza la terza corsia tra Portogruaro e San Donà di Piave
Il valore del contratto è di oltre 366 milioni, cui si aggiungono opere opzionali per un importo ulteriore di 200 milioni
Nuovo contratto di affidamento nel settore delle infrastrutture stradali al Consorzio Eteria, quale contraente generale per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per l’ampliamento dell’autostrada A4 (Venezia-Trieste) con la terza corsia nel tratto tra Portogruaro e San Donà di Piave (rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico) e il nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza. Il valore del contratto è di oltre 366 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori opere opzionali...