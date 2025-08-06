A4, Consorzio Eteria realizza la terza corsia tra Portogruaro e San Donà di Piave

Nuovo contratto di affidamento nel settore delle infrastrutture stradali al Consorzio Eteria, quale contraente generale per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per l’ampliamento dell’autostrada A4 (Venezia-Trieste) con la terza corsia nel tratto tra Portogruaro e San Donà di Piave (rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico) e il nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza. Il valore del contratto è di oltre 366 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori opere opzionali...

