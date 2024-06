A Messina gara da 79,5 milioni per il nuovo depuratore

Il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Sicilia ha mandato in gara l’appalto da oltre 79 milioni di euro (esattamente 79.524.291,74 euro) per la realizzazione di un «impianto di depurazione in località Tono e dei collettori fognari per il convogliamento reflui fognari zona costiera del messinese, da Fiumara Guardia a Villaggio Spartà e limitrofi villaggi collinari».

Più esattamente, l’intervento - finanziato con le risorse Ue del Fondo coesione - include, oltre ...