A Messina lavori da 29,7 milioni per realizzare l’impianto rifiuti

Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti al via a Messina. Invitalia ha pubblicato il bando per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di Mili nel capoluogo. Il valore delle opere ammonta a 29.794.662 euro.

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla...