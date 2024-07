A Milano un altro sequestro per abuso edilizio

Senza un emendamento “salva-Milano”, prosegue l’attività di indagine della procura per i presunti reati di abuso edilizio nel capoluogo lombardo. Ieri è stato effettuato un altro sequestro preventivo, in via Cancano 5, per il quale otto persone risultano indagate, tra cui il progettista della proprietaria dell’area e attuale assessore all’Urbanistica del Comune di Torino, Paolo Mazzoleni, il dirigente dello Sportello unico per l’edilizia Andrea Viaroli e il responsabile del procedimento Riccardo ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi