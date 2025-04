A Torino il Politecnico appalta la «Piattaforma Aerospazio»

Il Politecnico di Torino ha mandato in gara un appalto del valore di oltre 33 milioni (esattamente 33.323.323,18 euro) per la realizzazione della “Piattaforma Aerospazio” nell’ambito dell’investimento per realizzare nel capoluogo piemontese la “Città dell’aerospazio”. Nella determina di indizione del bando si ricorda che i lavori di demolizioni e scavi è già stata avviata e che «l’ultimazione lavori è prevista, in base al cronoprogramma, entro il luglio 2025». La nuova struttura sarà realizzata nell...

