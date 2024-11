A Torino Rfi manda in gara il completamento delle stazioni Dora e Zappata

Rete Ferroviaria Italiana ha mandato in gara il completamento architettonico, impiantistico e funzionale delle fermate sotterranee di Torino Dora e Torino Zappata, parte del nodo ferroviario di Torino. L’appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) vale circa 38,7 milioni (esattamente 38.660.548,81 euro), di cui quasi 2 milioni di euro di per la sicurezza stimati. Il bando indica il valore complessivo in poco più di 48,6 milioni di euro, includendo quinto d’obbligo e prestazioni opzionali...

