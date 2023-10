A2A, il consiglio nomina Tasca alla presidenza -Rivista la governance di Cheo Condina

A2A chiude il cerchio sul riassetto della governance con la nomina di Roberto Tasca quale nuovo presidente della società al posto di Marco Patuano, che si era dimesso a fine luglio dopo essere diventato numero uno della spagnola Cellnex.

La scelta del consiglio di amministrazione del gruppo energetico, guidato da Renato Mazzoncini, è avvenuta all’insegna di due parole chiave: continuità e competenza. Del resto, il professor Tasca, sia sul mercato sia in ambito accademico e amministrativo, gode di grande stima. Bocconiano, oggi ordinario all’Università di Bologna, ha ricoperto vari incarichi in ambito societario (come consigliere o sindaco) e vanta una solida formazione economico-finanziaria, che gli ha permesso – come Assessore al Bilancio di Milano tra giugno 2016 a ottobre 2021 – di far quadrare i conti del capoluogo lombardo, anche durante il Covid, senza interromperne la crescita. Insomma, un tecnico di spessore e attenzione al Paese oggi pronto a mettersi a disposizione di A2A, alle prese con una fase cruciale in cui punta a consolidare sempre più la propria dimensione di operatore nazionale, senza perdere tuttavia il radicamento sui territori di elezione.

Tecnicamente, ieri il cda del gruppo da una parte ha provveduto a nominare Mario Motta come consigliere non esecutivo, integrando così il board dopo l’uscita di Patuano, e dall’altra parte ha scelto Tasca (già presente in cda) come nuovo presidente. Allo stesso tempo, la riunione ha valutato, accertandone la sussistenza, l’indipendenza dello stesso Motta e l’esecutività in capo a Tasca. Quest’ultimo sarà anche presidente del Comitato Esg e rapporti con i territori, mentre i Comitati controllo e rischi, remunerazione e nomine, e parti correlate saranno guidati rispettivamente da Alessandro Zunino, Susanna Dorigoni e Vincenzo Cariello. Il fatto che la nomina di Tasca sia arrivata nella prima metà di ottobre non è casuale. Premesso il fatto che da parte del cda c’era la ferma volontà di sostituire Patuano nel più breve tempo possibile con una figura qualificata, c’era da tenere conto della potenziale “inconferibilità” dell’incarico allo stesso Tasca proprio perché era stato assessore a Milano. Una clausola, stabilita dalla legislazione in materia, che tuttavia viene a cadere quando si osserva un biennio “bianco” tra i due incarichi: proprio nell’ottobre del 2021 Tasca aveva esaurito il mandato nella giunta del sindaco Beppe Sala e così il board ieri ha potuto dotarsi di un nuovo presidente. Ora per il gruppo controllato dai Comuni di Milano e Brescia con quote paritetiche del 25% più un’azione il prossimo appuntamento chiave è l’approvazione dei conti dei nove mesi, che saranno esaminati dal board del prossimo 14 novembre. Nel primo semestre A2A ha registrato investimenti in crescita a quasi mezzo miliardo e un utile netto ordinario arrivato a 257 milioni di euro; al contempo la società ha rivisto al rialzo la guidance, stimando per il 2023 un Ebitda compreso tra 1,74 e 1,78 miliardi di euro e un utile netto ordinario consolidato tra 450 e 470 milioni.