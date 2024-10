L’assoluzione penale per un abuso edilizio non comporta necessariamente il diritto alla sanatoria del manufatto realizzato senza titolo. È quando emerge dalla sentenza n.2898/2024 pronunciata dal Tar di Palermo in merito al ricorso di due persone contro il Comune di Carini che aveva negato il condono per la regolarizzazione di opere abusive.

La vicenda era nata nel 2016 con l’acquisto...