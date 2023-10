Abuso non demolito, collaborando con la Pa chance di limitare la perdita di proprietà di Massimo Frontera

Il Consiglio di Stato in Plenaria in tema di ordinanza di demolizione: pienamente responsabile anche il nudo proprietario. I chiarimenti sulla irretroattività dell’articolo 31, comma 4-bis del Dpr 380

«Decorso il termine per demolire, qualora l’Amministrazione non decida di conservare il bene, resta la possibilità di un’ulteriore interlocuzione con il privato per un adempimento tardivo dell’ordine di demolire, che non comporta il sorgere di un diritto di quest’ultimo alla ”retrocessione” del bene, né fa venire meno la sanzione pecuniaria irrogata, ma può evitargli, da un lato, la perdita dell’ulteriore proprietà sino a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita se non è già stata individuata in sede di ordinanza di demolizione, nonché gli eventuali maggiori costi derivanti dalla demolizione in danno. Il proprietario non ha dunque alcun diritto a porre in essere la demolizione dopo la scadenza del termine dei 90 giorni, spettando alla discrezionalità dell’Amministrazione di valutare se coinvolgerlo ulteriormente nella demolizione».

La precisazione si legge nella lunga e articolata pronuncia del Consiglio di Stato in seduta plenaria (n.16/2023) a seguito di una una rimessione della Sesta Sezione relativamente a una controversia sul caso di un abuso edilizio, rispetto al quale è trascorso invano il termine di 90 giorni per la demolizione, ordinata da un comune campano sia all’usufruttuario, sia al nudo proprietario. Va anche detto che, nel caso specifico, l’accertamento della mancata demolizione entro il termine intimato è spirato prima dell’entrata in vigore delle norme del Dpr 380 che innovano le norme che intervengono sull’acquisizione del bene abusivo da parte del comune, sulla demolizione e sulla sanzione a carico dei destinatari dell’ordinanza di demolizione.

I giudici riuniti nella Plenaria offrono una disamina approfondita delle norme e dell’orientamento della giurisprudenza circa le conseguenze della mancata demolizione a seguito di una ordinanza. Vengono infine distillati alcuni principi guida che non solo chiariscono doveri e responsabilità, ma mettono in evidenza anche la ratio e i limiti delle norme. Ne emerge, per esempio, il principio più sopra riportato che riguarda l’area aggiuntiva che - oltre al sedime dell’abuso - potrebbe essere ulteriormente acquisita dall’amministrazione locale.

C’è poi il principio della irretroattività della sanzione aggiuntiva, introdotta dall’articolo 31, comma 4-bis, con vigenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014 n.164 (conversione del Dl 133/2014). Qui i giudici indicano il principio da seguire: «la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell’entrata in vigore della legge n.164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore».

Ampiamente confermata (anche rispetto al sentenza del Tar Campania) la piena corresponsabilità del nudo proprietario rispetto all’ordinanza di demolizione: «la mancata ottemperanza - anche da parte del nudo proprietario - alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza». Atto di acquisizione che appunto, secondo i giudici, va «anch’esso (come l’ordinanza di demolizione, ndr) emanato nei confronti del nudo proprietario».

L’approfondimento giuridico dedica anche un ampio spazio alla sanzione amministrativa pecuniaria introdotta del Dpr 380 dal citato comma 4-bis e alla natura stessa dell’illecito che si realizza dalla mancata demolizione. «La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato - sintetizzano i giudici - comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito, avente anche rilevanza penale, commesso con la realizzazione delle opere abusive».

Infine, tornando sul tema dell’acquisizione di un’area aggiuntiva (oltre quella del sedime dell’abuso), i giudici precisano che «l’atto di acquisizione al bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva)».