Accesso agli atti, la Pa non è tenuta all'ostensione per i dati forniti da altri enti di Michele Nico

L'obbligo di raccolta di informazioni da altre amministrazioni non implica quello di conservazione









Se l'ente pubblico è tenuto, per esigenze di coordinamento e di programmazione, a raccogliere con periodicità dati forniti da altre amministrazioni, ciò non implica automaticamente un obbligo di conservazione dei dati stessi, per cui non sorge il correlativo obbligo di ostensione nei confronti dei soggetti che formulino istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 33/2013 o che esercitino il diritto di accesso agli atti ex articolo 22 della legge 241/1990. Questo il principio...