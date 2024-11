Accesso agli atti, sulle questioni edilizie non basta la «vicinitas»

Per avere accesso agli atti rilasciati o anche solo detenuti da una pubblica amministrazione in ambito edilizio va sempre dimostrato di avere un interesse diretto, concreto e attuale, non essendo sufficiente fondare la richiesta sulla semplice “vicinitas”, cioè lo stabile collegamento con la zona interessata.

L’istante dovrà invece dimostrare qualcosa di più e cioè l’eventuale pregiudizio che potrebbe derivare dagli atti oggetto di accesso o la pendenza di una vertenza giudiziaria con il proprietario...