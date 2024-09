Accollo contributivo libero per il mandato dei lavoratori autonomi

L’Osservatorio degli enti locali del ministero dell’Interno, con atto di orientamento pubblicato lo scorso 1° agosto, ha preso posizione sull’applicazione dell’articolo 86, comma 2 del Tuel, aderendo all’orientamento della Cassazione (Nt+ Enti locali & Edilizia del 24 luglio).

In base all’articolo 86, comma 1 l’ente locale prevede a proprio carico il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per gli amministratori lavoratori dipendenti «che siano collocati in aspettativa non...