Accordo di ristrutturazione per accelerare la riscossione dei tributi locali, Reggio Emilia anticipa la delega fiscale di Alberto Scheda e Marcello Marconi

Il Comune di ha dichiarato l’interesse pubblico ad aderire a una proposta di ristrutturazione del debito Imu ricevuta da una società immobiliare









Negli ultimi anni a fronte delle crescenti difficoltà nel raggiungere gli equilibri di bilancio, per gli enti locali diventa sempre più necessario dare interpretazioni normative che anticipino le indicazioni delle leggi nazionali. In questo senso si segnala il caso del Comune di Reggio-Emilia che ha dichiarato la sussistenza dell’interesse pubblico ad aderire a una proposta di ristrutturazione del debito Imu ricevuta da una società immobiliare in base all’articolo 57 del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza Dlgs 14/2019 (articolo 182-bis della Legge Fallimentare) superando il dogma dell’indisponibilità “assoluta” della pretesa tributaria. Tale principio viene attenuato per alcune fattispecie normative specie se c’è un interesse pubblico e una convenienza economica finanziaria rispetto a scenari alternativi quali quelli del fallimento o delle azioni esecutive.

Il Comune di Reggio in linea con alcuni pareri di Sezioni regionali della Corte dei Conti (delibera Sezione di controllo Toscana n. 40/2021 e delibera Sezione di controllo Umbria n.64/2022) aveva infatti già deliberato nel 2022 una modifica del regolamento generale delle entrate tributarie dove, nell’ambito dell’ autonomia regolamentare prevista dagli articoli 52 e seguenti Dlgs 446/1997, si era è prevista la possibilità della giunta comunale «nel caso in cui imprenditori in stato di crisi propongano pagamenti dei propri debiti tributari nei confronti del Comune parziali o dilazionati o comunque definizioni transattive della posizione debitoria nei confronti del Comune mediante pagamenti in denaro o datio in solutum di beni mobili e immobili nell’ambito di procedure aventi ad oggetto accordi di ristrutturazione». di deliberare «in merito alla proposta di accordo di ristrutturazione ...nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, dando atto della sussistenza, ove la ritenga, di un concreto interesse pubblico all’adesione all’accordo, sia di ordine generale che di tipo economico patrimoniale, e avendo altresì a riguardo possibili soluzioni o scenari alternativi alla adesione alla proposta..».

A settembre 2023 la giunta comunale ha ricevuto una proposta di accordo di ristrutturazione da parte di una società immobiliare in crisi che aveva maturato nel corso del periodo 2010-2022 debiti Imu comprensivi di sanzioni e interessi per circa 5,8 milioni. L’ente ha così deliberato la sussistenza del pubblico interesse ad aderire all’ accordo in quanto il credito Imu maturato risulta sostanzialmente inesigibile a causa dell’iscrizione di ipoteche precedenti da parte di istituti di credito, con un valore ben superiore al valore stimato dell’area di proprietà. Questo ha precluso qualsiasi possibilità di riscossione alla luce del fatto che la società non ha altri beni o attività. L’adesione all’accordo da parte del Comune consentirà di acquisire dunque alla cassa e al patrimonio del Comune di Reggio Emilia, entro pochi mesi, un valore, in denaro e beni, stimato prudenzialmente fino ad 30% circa del credito Imu. Valore in ogni caso ben superiore a quanto ricavabile nello scenario fallimentare che al massimo raggiungeva il 4% del credito Imu. Si sottolinea infine come l’adesione all’accordo permette anche di acquisire delle aree (di proprietà della società in crisi ) tramite l’istituto della «datio in solutum», aree che soddisfano prioritari interessi di natura urbanistica e territoriale e sulle quali è prevista la realizzazione di opere pubbliche.

L’operazione deliberata che ora è in attesa del decreto di omologa da parte del Tribunale è inoltre in linea e in un certo senso anticipa quanto previsto con la recente delega al governo per la riforma fiscale (legge 111/2023) che all’articolo 9 prevede «la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata, prevedendo l’intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

Il Comune di Reggio Emilia con l’introduzione prima di una norma regolamentare molto innovativa e poi con il perfezionamento in concreto di uno strumento molto complesso, ha da un lato favorito il risanamento di un’impresa che si trova in stato di crisi, permettendole di ridurre l’esposizione debitoria e, quindi, tentare un percorso che eviti la procedura fallimentare, e dall’altro ha permesso all’Amministrazione di concludere accordi con il debitore nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed interesse pubblico, a cui la Pa è vincolata e che trova espressione nella convenienza stessa dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare.