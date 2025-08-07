Accrual, percorso di adozione in quattro fasi

È articolato in quattro fasi il percorso di adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual. Con le linee guida per i modelli di raccordo fra i piani dei conti vigenti e il piano dei conti unico, allegate alla determina del Ragioniere generale dello Stato n. 129/2025 (Nt+ Enti locali & edilizia del 29 luglio), sono stati definiti obiettivi, tempistiche e modalità operative della fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del Pnrr.

La prima fase, che va...