Controllo pubblico, l’ente può riparametrare la base di calcolo 2013 per i compensi agli amministratori
Laddove risulti non disponibile o talmente esigua da non potersi considerare adeguata, seppure nel rispetto di principi di ragionevolezza e del limite massimo delle retribuzioni erogabili
Pur in assenza di una piena discrezionalità, gli enti possono procedere a riparametrare la base di calcolo 2013 (per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società in controllo pubblico) laddove essa risulti non disponibile ovvero talmente esigua da non potersi considerare adeguata, seppure nel rispetto di principi di ragionevolezza e del limite massimo delle retribuzioni erogabili.
È quanto ha recentemente stabilito, in un parere (n. 85/2025), la Sezione regionale di controllo ...