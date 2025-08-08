Incarichi esterni, obbligatorio il parere dell’organo di revisione
L’assenza totale di una pronuncia del collegio dei revisori oltre a essere grave irregolarità e violazione di legge, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale
Il collegio dei revisori dell’ente locale è tenuto a rilasciare uno specifico parere sulla possibilità di conferire consulenze a estranei all’amministrazione. L’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 dispone: «L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente...