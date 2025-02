Accrual in pratica: gestione contabile dei benefici ai dipendenti secondo Itas 15

Il trattamento contabile dei benefici per i dipendenti nella pubblica amministrazione e la gestione del welfare aziendale seguono i principi contabili definiti dalle linee guida Itas 15. Questo standard regola la corretta registrazione dei benefici erogati ai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa, includendo sia compensi monetari sia benefici in natura.

I benefici per i dipendenti si suddividono in quattro macro-categorie: benefici a breve termine, benefici successivi alla fine del rapporto...