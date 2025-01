Accrual in pratica, metodi di valutazione successiva per immobilizzazioni materiali

La valutazione successiva delle immobilizzazioni materiali è fondamentale per garantire che i bilanci riflettano realisticamente il valore residuo di tali beni. Il processo prevede l’adozione di due modelli principali: il modello del costo e il modello del valore di mercato.

Il modello del costo è utilizzato principalmente per immobilizzazioni materiali che non sono soggette a frequenti variazioni di valore, come macchinari o edifici non destinati a investimenti. Questo metodo mantiene il bene iscritto...