Pnrr, ok dell’Unione europea alla settima rata da 18,3 miliardi

Le verifiche europee sul Pnrr italiano proseguono secondo i tempi abituali. Ieri la commissione Ue ha dato la propria valutazione positiva al pagamento della settima rata, che vale 18,3 miliardi per 64 obiettivi (33 sono collegati a sussidi a fondo perduto, gli altri 31 a prestiti). Ora manca il timbro del Comitato economico e finanziario del Consiglio Ue, che ha quattro settimane di tempo per il suo parere necessario a far partire l’assegno per Roma. Ma il giudizio appare scontato dopo che l’Ecofin...

