Accrual in pratica: le operazioni miste e le informazioni integrative sui costi e oneri

Le operazioni miste rappresentano una particolare tipologia di eventi economici che combinano elementi di scambio e non di scambio. Nella contabilità pubblica, secondo Itas 18, tali operazioni richiedono una gestione contabile distinta per ciascuna componente. Questo approccio consente di riflettere in bilancio la reale natura economica dell’operazione e di garantire un trattamento trasparente e accurato dei flussi finanziari.

Un esempio può essere rappresentato da un accordo tra due amministrazioni...