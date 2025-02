Accrual in pratica: riduzioni di valore e informativa nella nota integrativa secondo Itas 8

A fronte di una riduzione di valore di un’attività, questa va svalutata per un importo pari alla differenza tra valore contabile e valore recuperabile. La rilevazione contabile della svalutazione in Partita Doppia può avvenire mediante due modalità: direttamente, stornando il valore del bene iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale, quindi movimentando in AVERE il conto accostato all’immobilizzazione; indirettamente, attraverso la movimentazione in AVERE di un fondo svalutazione per le immobilizzazioni...

