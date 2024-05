Accrual, quattro Itas per il trattamento contabile delle partecipazioni

Il trattamento contabile delle partecipazioni in organismi controllati, collegati o delle joint venture, nella riforma contabile basata sulla competenza economica Accrual, risulta complesso ed è regolamentata da almeno quattro Itas.

Il principio contabile di riferimento è l’Itas n.14 “Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto” che dispone la contabilizzazione delle partecipazioni in organismi controllati, delle partecipazioni in organismi collegati, e delle...