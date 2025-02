Accrual, tempi supplementari per l’iscrizione al portale della formazione, scadenza prorogata al 21 febbraio

È stato concesso più tempo per l’iscrizione delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella fase pilota del 2025 della riforma 1.15 del Pnrr al portale della formazione obbligatoria Accrual. Un comunicato pubblicato sul sito di Accrual informa che la scadenza originariamente fissata per il 6 febbraio è stata posticipata al 21 febbraio 2025. Questo rinvio è stato necessario per gestire l’elevato numero di richieste di assistenza ricevute dagli addetti alla formazione negli ultimi giorni. La Ragioneria...

